Бестемьянова: в погоне за четверными прыжками нельзя терять фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что в женском катании необходимо разрешить четверные прыжки в короткой программе, однако не стоит забывать и о самом катании.

«А как можно остановить прогресс? Единственное, что в погоне за четверными прыжками нельзя терять фигурное катание. Мы должны помнить, что это фигурное катание, а не фигурное прыгание. Саша Трусова пока находится в погоне за четверными. Перед ней стоит серьёзная задача — исполнить три разных четверных. У неё нет времени подумать над качеством скольжения. В этом она проигрывает. Но если она сделает четыре «квада», с ней будет нереально соревноваться», — цитирует Бестемьянову «Российская газета».

В настоящее время в произвольной программе женского одиночного катания запрещены чеверные прыжки.

Ранее сообщалось, что фигуристка Косторная поблагодарила всех за поддержку на этапе Гран-при в Японии.