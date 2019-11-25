Бестемьянова: в погоне за четверными прыжками нельзя терять фигурное катание

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что в женском катании необходимо разрешить четверные прыжки в короткой программе, однако не стоит забывать и о самом катании.

«А как можно остановить прогресс? Единственное, что в погоне за четверными прыжками нельзя терять фигурное катание. Мы должны помнить, что это фигурное катание, а не фигурное прыгание. Саша Трусова пока находится в погоне за четверными. Перед ней стоит серьёзная задача — исполнить три разных четверных. У неё нет времени подумать над качеством скольжения. В этом она проигрывает. Но если она сделает четыре «квада», с ней будет нереально соревноваться», — цитирует Бестемьянову «Российская газета». 

В настоящее время в произвольной программе женского одиночного катания запрещены чеверные прыжки. 

Ранее сообщалось, что фигуристка Косторная поблагодарила всех за поддержку на этапе Гран-при в Японии.

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