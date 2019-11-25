Мбаппе рассказал о своём наибольшем футбольном страхе

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что боится снижения уровня своего мастерства.

«Иногда я боюсь. Если я проваливаюсь как футболист, у меня возникают сомнения. А когда я проигрываю важный поединок, я думаю: это конец? Это было хорошо, но всё закончилось! К счастью, это длится недолго. Потому что хорошая вещь в футболе заключается в том, что ты не имеешь много времени, чтобы подумать», — приводит слова Мбаппе Spiegel.

В текущем сезоне форвард провёл 12 матчей за ПСЖ, забил девять голов и отдал четыре результативных паса.

Ране сообщалось, что ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару.