Промоутер считает, что Уайлдер нокаутирует Фьюри за пять раундов
«Фьюри находится в застое. Он — потрясающий боксёр, особенно для тяжеловеса. Он обладает сумасшедшими навыками, однако Дионтей добавил некоторые вещи в свой арсенал. На мой взгляд, Уайлдеру понадобится пять раундов, чтобы отправить Фьюри в нокаут», — цитирует Эллербе BoxingScene.
Реванш между Уайлдером и Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Первый бой между этими боксёрами закончился вничью.
Ранее сообщалось, что Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC.