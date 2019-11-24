Промоутер считает, что Уайлдер нокаутирует Фьюри за пять раундов

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе сделал свой прогноз на повторный поединок чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтея Уайлдера и экс обладателя четырёх титулов Тайсона Фьюри.

«Фьюри находится в застое. Он — потрясающий боксёр, особенно для тяжеловеса. Он обладает сумасшедшими навыками, однако Дионтей добавил некоторые вещи в свой арсенал. На мой взгляд, Уайлдеру понадобится пять раундов, чтобы отправить Фьюри в нокаут», — цитирует Эллербе BoxingScene.

Реванш между Уайлдером и Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Первый бой между этими боксёрами закончился вничью.

Ранее сообщалось, что Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC.