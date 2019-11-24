Панарин возглавил гонку бомбардиров НХЛ сезона-2019/20 среди россиян

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

В матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (6:5) Панарин отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он стал самым результативным россиянином текущего сезона НХЛ, набрав 27 очков в 21 матче.

Вторым является форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников с 26 очками. Замыкает тройку сильнейших капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (25).

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ.