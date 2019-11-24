«Даллас» одолел «Чикаго» в НХЛ благодаря 38 сейвам Худобина и передаче Радулова
Основное время встречи, прошедшей в Далласе, завершилось со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Роопе Хинц после передачи россиянина Александра Радулова. У «Блэкхоукс» голом отметился Олли Мяятя.
В серии буллитов победу одержали хоккеисты «Старз» — точный бросок нанёс Джо Павелски.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.
Ранее «Сент-Луис Блюз» уступил «Нэшвилл Предаторз», несмотря на дебютную шайбу Клима Костина в НХЛ.