«Даллас» одолел «Чикаго» в НХЛ благодаря 38 сейвам Худобина и передаче Радулова

«Даллас Старз» в серии буллитов обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Далласе, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Роопе Хинц после передачи россиянина Александра Радулова. У «Блэкхоукс» голом отметился Олли Мяятя.

В серии буллитов победу одержали хоккеисты «Старз» — точный бросок нанёс Джо Павелски.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

Ранее «Сент-Луис Блюз» уступил «Нэшвилл Предаторз», несмотря на дебютную шайбу Клима Костина в НХЛ.