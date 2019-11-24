«Даллас» одолел «Чикаго» в НХЛ благодаря 38 сейвам Худобина и передаче Радулова

Короткая ссылка
«Даллас Старз» в серии буллитов обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Далласе, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Роопе Хинц после передачи россиянина Александра Радулова. У «Блэкхоукс» голом отметился Олли Мяятя.

В серии буллитов победу одержали хоккеисты «Старз» — точный бросок нанёс Джо Павелски.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.

Ранее «Сент-Луис Блюз» уступил «Нэшвилл Предаторз», несмотря на дебютную шайбу Клима Костина в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить