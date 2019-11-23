В ФНЛ заявили, что не оставят без внимания инцидент на матче «Факела»

Футбольная национальная лига проведёт расследование потасовки между болельщиками и игроками воронежского «Факела», которая произошла по окончании матча 25-го тура с «Нижним Новгородом» (0:2).

«Для начала нужно максимально подробно разобраться, почему такая ситуация произошла. Безусловно, это безобразие, которого быть не должно. В настоящий момент мы собираем материалы, видеозаписи, чтобы выявить причины и допущенные организаторами матча ошибки. Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные — без наказаний», — цитирует РИА Новости президента ФНЛ Игоря Ефремова.

После окончания матча на поле выбежали несколько болельщиков хозяев, которые устроили потасовку с игроками своей команды. Инцидент удалось уладить только при помощи вмешательства стюардов и полиции.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и ЦСКА сошлись в борьбе за футболиста «Нефтехимика».