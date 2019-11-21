Глушаков признался, что в будущем мечтает стать тренером «Спартака»
Глушаков под своим снимком в Instagram ответил на комментарий фаната, написавшего, что футболиста ждут на тренерской скамейке «Спартака». «Мечта», — написал игрок.
В качестве футболиста Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, был капитаном команды. С красно-белыми полузащитник выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Джикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020.