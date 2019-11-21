Ганус заявил, что считает некорректной критику Исинбаевой в свой адрес

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывания двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, обвинившей его в запугивании спортсменов во время допингового кризиса.

«Высказывание Елены Исинбаевой в свой адрес считаю некорректным, я искренне сожалею о её заявлении. Свои заявления я делаю на основании открытых и закрытых источников. К подаче информации отношусь взвешенно и ответственно. Не хочу быть предсказателем, тем более в таком неблагодарном деле, но дайте время, оно всё расставит на свои места и ответит на все вопросы. К атакам по очернению и дискредитации мы уже привыкли. Я сожалею, что к этой деятельности теперь присоединились и некоторые члены наблюдательного совета РУСАДА. Если Елена хотела заявить о своей позиции, ей это удалось, она будет услышана», — цитирует Гануса ТАСС.

В настоящий момент РУСАДА грозит лишение статуса соответствия из-за различий в базе данных московской лаборатории и данных, имеющихся у Всемирного антидопингового агентства. В случае если российская структура лишится статуса, Россия может пропустить Олимпийские игры.

Ранее Исинбаева раскритиковала главу РУСАДА.

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