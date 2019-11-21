Брат Нурмагомедова может покинуть UFC в случае второго поражения

Абдулманап Нурмагомедов, тренер своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и его двоюродного брата Абубакара, заявил, что Абубакар Нурмагомедов может покинуть промоушен в случае второго поражения.

«Он не совсем дружит с дисциплиной. Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение — вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит, будет пахать», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Он также отметил, что его подопечный сожалеет об ошибке в последнем поединке.

В своём дебютном бою в UFC, который прошёл в Москве 9 ноября, Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение от немца Давида Завады удушающим приемом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям.