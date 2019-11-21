Брат Нурмагомедова может покинуть UFC в случае второго поражения
- АГН «Москва»
«Он не совсем дружит с дисциплиной. Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение — вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит, будет пахать», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
Он также отметил, что его подопечный сожалеет об ошибке в последнем поединке.
В своём дебютном бою в UFC, который прошёл в Москве 9 ноября, Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение от немца Давида Завады удушающим приемом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям.