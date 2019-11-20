Ледяхов: проблем с вратарями в сборной России точно нет

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов заявил, что не видит смысла в возвращении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

«Акинфеев здорово выступал за сборную, но я думаю, что у нас и сейчас есть достойные вратари. Ошибки бывают у всех, не нужно на них зацикливаться. Проблем с вратарями у нас точно нет. Тем более главным тренером сборной является бывший голкипер, который в этом вопросе разбирается лучше остальных», — цитирует Ледяхова «Российская газета».

После отборочного матча чемпионата Европы — 2020 Россия — Бельгия (1:4) некоторые эксперты призывали вернуть в сборную Игоря Акинфеева, обвинив в крупном поражении Гилерме, нынешнего основного голкипера команды.

Ранее экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о шансах на возвращение Акинфеева в сборную России.

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