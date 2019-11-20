СМИ: Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» Коке арестован за контрабанду наркотиков
Как сообщает El Confidencial, бывший футболист стал одним из 20 арестованных по данному делу. В ходе операции было найдено порядка тонны гашиша. По информации источника, бывший футболист мог быть вовлечён в группировку через своего брата.
Коке защищал цвета лиссабонского «Спортинга», французского «Марселя», испанских «Малаги» и «Райо Вальекано». Испанец закончил карьеру в 2016 году.
Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию за кокаин.