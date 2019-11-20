СМИ: Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» Коке арестован за контрабанду наркотиков

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Испанский футболист Серхио Контрерас Пардо, также известный как Коке, арестован испанской полицией по подозрению в участии в группировке, занимающейся контрабандой наркотиков.

Как сообщает El Confidencial, бывший футболист стал одним из 20 арестованных по данному делу. В ходе операции было найдено порядка тонны гашиша. По информации источника, бывший футболист мог быть вовлечён в группировку через своего брата.

Коке защищал цвета лиссабонского «Спортинга», французского «Марселя», испанских «Малаги» и «Райо Вальекано». Испанец закончил карьеру в 2016 году.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию за кокаин.

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