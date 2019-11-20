Овечкин признался, что хотел бы видеть сына хоккеистом

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы создать в семье хоккейную династию.
Овечкин признался, что хотел бы видеть сына хоккеистом
  • Randy Litzinger/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Конечно, мне бы хотелось продолжить хоккейную династию. Опять же, моя мама занималась баскетболом, отец — футболом, а я — хоккеем. Следовательно, чем сын захочет заниматься, тем и станет. Мы не будем препятствовать. Это его жизнь и его судьба. Будем только помогать», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

34-летний Овечкин и его супруга Анастасия воспитывают годовалого сына Сергея.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина.

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