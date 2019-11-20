В Федерации бокса России пообещали разобраться в ситуации с увольнением тренера в Волгограде

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Федерация бокса России проведёт разбирательство относительно увольнения старшего тренера по боксу Волгоградской области Павла Дешёвова.
В Федерации бокса России пообещали разобраться в ситуации с увольнением тренера в Волгограде
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба федерации. По неподтверждённым данным, Дешёвова сначала хотели уволить из училища олимпийского резерва за прогулы во время пребывания на чемпионате Европы. Затем последовало предложение перевода тренера и его подопечных в Волгоградскую областную школу олимпийского резерва. Однако для этого Дешёвову надо было написать заявление об уходе по собственному желанию с предыдущей должности. В итоге тренер остался без работы, после чего написал письмо президенту России Владимиру Путину, а также обратился в Федерацию бокса.

Павел Дешёвов, является тренером победителя юниорского чемпионата Европы 2019 года Ильи Шакирова.

Ранее сообщалось, что британская полиция расследует обстоятельства смерти кикбоксерши в хиджабе.

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