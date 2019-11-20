Экс-полузащитник сборной прокомментировал своё сравнение с Зиданом

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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о сравнении его с Зинедином Зиданом и взаимоотношениях с экс-наставником команды Диком Адвокатом.
Экс-полузащитник сборной прокомментировал своё сравнение с Зиданом
  • © Juan Carlos Rojas
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«Ну, если только из-за схожести фамилии (возможно сравнение с Зинедином Зиданом. — RT). К слову, Адвокат относился ко мне теплее, чем Хиддинк. Вот с ним мы могли посмеяться. Один раз он дал мне пинка за то, что не забивал в составе сборной, хотя при Хиддинке делал это регулярно. Сказал ему: «Дик Николасович, I’m sorry», — пояснил Зырянов в интервью RT.

Дик Адвокат являлся главным тренером «Зенита» с 2006 по 2009 год. Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Ранее Зырянов признался, что Хиддинка восхищала его физическая готовность.

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