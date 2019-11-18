Бабаев рассказал о поисках нападающего для ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как проходят поиски нового нападающего.

«ЦСКА всегда отличался тем, что рационально подходил к тратам, старался не раздувать бюджеты и гонку вооружений, когда тратятся безумные деньги на футболистов. Однако найти по соотношению цена-качество форварда, который бы усилил команду, нам пока не удалось. Нужно платить баснословные деньги, причем нет никаких гарантий, что футболист заиграет у нас настолько же ярко, как в европейском чемпионате. Потому что мотивация несколько другая. А за небольшие деньги получаешь футболиста, который тебя усиливает количественно, но не качественно. Нужно ещё немного подождать. Хотя, с другой стороны, воспитали Фёдора Чалова», — заявил Бабаев в интервью Youtube-каналу Moscow Lawers.

В летнее межсезонье московский клуб пытался приобрести нападающего, однако не достиг успеха.

Ранее экс-тренер ЦСКА Чанов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную.

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