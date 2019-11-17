«Тампа» проиграла «Виннипегу» несмотря на 23 сейва Василевского и передачу Кучерова

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» проиграла «Виннипегу» несмотря на 23 сейва Василевского и передачу Кучерова
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Виннипегу» принесли шайбы Мэтью Перро, Джека Рословича, Николая Элерса и Кайла Коннора.

«Тампа» ответила голами Виктора Хедмана, Стивена Стэмкоса, достигшего отметки в 400 голов за карьеру, и Энтони Чирелли, одним из ассистентов которого выступил Никита Кучеров. Михаил Сергачёв очков не набрал. Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков.

Ранее сообщалось, что голевой пас и 18 сейвов Антона Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ.

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