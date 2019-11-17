Голевой пас и 18 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой пас и 18 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Даллас» забили Джейсон Дикинсон, Миро Хейсканен, Блейк Комо и Тайлер Сегин. Российский голкипер Антон Худобин за 41 минуту 26 секунд игрового времени отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и отдал голевую передачу. Александр Радулов очков не набрал.

«Эдмонтон» ответил голами Леона Драйзайтля, Итана Бира и Джуджхары Хайры, оформившего дубль.

В овертайме победу «Старз» принёс гол Джейми Бенна.

Ранее сообщалось, что шайба Джеффа Картера в его 1000-м матче в НХЛ принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом».

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