Голевой пас и 18 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Даллас» забили Джейсон Дикинсон, Миро Хейсканен, Блейк Комо и Тайлер Сегин. Российский голкипер Антон Худобин за 41 минуту 26 секунд игрового времени отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и отдал голевую передачу. Александр Радулов очков не набрал.

«Эдмонтон» ответил голами Леона Драйзайтля, Итана Бира и Джуджхары Хайры, оформившего дубль.

В овертайме победу «Старз» принёс гол Джейми Бенна.

Ранее сообщалось, что шайба Джеффа Картера в его 1000-м матче в НХЛ принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Вегасом».