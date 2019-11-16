Мостовой: наши не могли создать ничего, кроме одного прострела

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру команды в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 с командой Бельгии (1:4).

«В первом тайме Бельгия за счёт класса и мастерства использовала все свои моменты. Наши не могли создать ничего, кроме одного прострела. Бросились в глаза мощь и хладнокровие бельгийцев. У них получился первый тайм, а у нас нет. Мы не можем играть против таких соперников, потому что класс футболистов другой. Разве у нас есть кто-то, кто сравним с Азаром, Де Брёйне, Лукаку? После чемпионата мира — 2018 все были в восторге от уровня нашей сборной, а почему? Мы же ничего не сделали. Просто вышли из группы, из которой нужно было выходить. Сегодня не хватало Головина и Черышева, это две ключевые фигуры в сборной. Гилерме в последних матчах ошибается. Сегодня был момент, когда Черчесов мог поставить другого голкипера. На совести Гилерме сегодня два мяча, он пропустил в ближний угол. Всё сегодня зависело от индивидуального мастерства, а не у всех игроков сборной России оно на высоком уровне», — цитирует Мостового «Чемпионат».

На чемпионате мира — 2018 сборная России сумела дойти до четвертьфинала, выбив из турнира команду Испании.

Ранее Черчесов заявил, что хотел бы поменять дату окончания контракта с РФС.

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