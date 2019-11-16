Джокович признался, что его вдохновляет Федерер

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его вдохновляют выступления 38-летнего швейцарца Роджера Федерера.

«Меня мотивирует то, как играет Федерер. Восхищаюсь им и всем, что он делает на корте. То, чего ему удалось достичь за все эти годы, и то, что он продолжает делать сейчас, — просто феноменально. Роджер — это образец для подражания даже для меня — несмотря на то что он является одним из главных соперников в моей карьере. Это вдохновляет», — приводит слова Джоковича Daily Express.

Федерер обыграл серба в третьем туре группового раунда Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и не пустил экс первую ракетку мира в полуфинал соревнований.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Джоковича в матче за путёвку в полуфинал Итогового турнира АTP.