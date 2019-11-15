Агент отреагировал на критику экс-тренера «Зенита» в адрес Комличенко

Виктор Коларж, агент российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, отреагировал на критику в адрес своего клиента со стороны бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы.

«Властимил Петржела — это престарелый пенсионер. Невостребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих», — цитирует Коларжа «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что за Комличенко говорят его голы, а не критика Петржелы.

Комличенко, который является лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Чехии, впервые получил вызов в сборную в мае 2019 года, а дебютировал 20 октября в матче с национальной командой Шотландии.

Ранее экс-тренер «Зенита» выразил мнение, что Комличенко пока не способен составить конкуренцию Артёму Дзюбе.