Теннисист Медведев прокомментировал свой спад в конце сезона

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал спад в своей игре в конце сезона.

«У меня не получается показывать тот уровень, на котором я был во время американской серии турниров, а также в Шанхае и Санкт-Петербурге. Я думаю, это нормально для любого игрока и лишь подчёркивает уникальность Большой тройки и Энди Маррея до его травмы. Они могут побеждать, не показывая своей лучшей игры», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что намерен продолжить работу над собой и в дальнейшем.

«У меня осталось два матча в группе, и я надеюсь сыграть лучше», — добавил российский теннисист.

На Итоговом турнире ATP в Лондоне Медведев в первом матче группы Андре Агасси проиграл греку Стефаносу Циципасу. В оставшихся двух играх он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире АТР.