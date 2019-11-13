Теннисист Медведев прокомментировал свой спад в конце сезона

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал спад в своей игре в конце сезона.
Теннисист Медведев прокомментировал свой спад в конце сезона
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня не получается показывать тот уровень, на котором я был во время американской серии турниров, а также в Шанхае и Санкт-Петербурге. Я думаю, это нормально для любого игрока и лишь подчёркивает уникальность Большой тройки и Энди Маррея до его травмы. Они могут побеждать, не показывая своей лучшей игры», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что намерен продолжить работу над собой и в дальнейшем.

«У меня осталось два матча в группе, и я надеюсь сыграть лучше», — добавил российский теннисист.

На Итоговом турнире ATP в Лондоне Медведев в первом матче группы Андре Агасси проиграл греку Стефаносу Циципасу. В оставшихся двух играх он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить