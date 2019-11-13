В «Оренбурге» отреагировали на новость о возможном уходе тренера Федотова в «Сочи»

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев прокомментировал информацию, что наставник команды Владимир Федотов может возглавить «Сочи».

«Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере «Оренбурга» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт», — цитирует президента клуба официальный сайт «Оренбурга».

Он отметил, что тренерский штаб Федотова отлично себя проявляет при ограниченном бюджете. Он не исключил, что специалистом могут интересоваться различные клубы.

«В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет», — сказал Кияев.

По информации СМИ, главный тренер «Сочи» Александр Точилин будет отправлен в отставку. В настоящее время клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренер «Оренбурга» Федотов стал кандидатом на пост наставника «Сочи».