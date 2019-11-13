В «Оренбурге» отреагировали на новость о возможном уходе тренера Федотова в «Сочи»

Короткая ссылка
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев прокомментировал информацию, что наставник команды Владимир Федотов может возглавить «Сочи».
В «Оренбурге» отреагировали на новость о возможном уходе тренера Федотова в «Сочи»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере «Оренбурга» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт», — цитирует президента клуба официальный сайт «Оренбурга».

Он отметил, что тренерский штаб Федотова отлично себя проявляет при ограниченном бюджете. Он не исключил, что специалистом могут интересоваться различные клубы.

«В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет», — сказал Кияев.

По информации СМИ, главный тренер «Сочи» Александр Точилин будет отправлен в отставку. В настоящее время клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренер «Оренбурга» Федотов стал кандидатом на пост наставника «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить