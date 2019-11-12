Нурмагомедов признался, что для него важнее всего в жизни

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что семья и религия для него являются приоритетами по жизни.

«Была мечта стать чемпионом, после перехода на профессиональный уровень. Я к этому стремился. Сейчас хочу вырастить детей, дать им образование, чтобы они нашли себя в этой жизни. Вообще, когда появляются дети, начинаешь мыслить по-другому. Всё меняется в корне. Для меня довольство Всевышнего стоит на первом месте. Он дал нам жизнь, и в этой жизни нам ничего не надо. Уходя, мы оставляем всё материальное здесь, а дела запомнятся. На мой взгляд, цель жизни заключается в том, чтобы совершать благие поступки», — заявил спортсмен.

Также Нурмагомедов признался, что думает над тем, чем займётся по окончании карьеры.

«Я часто думаю о том, что буду делать после спорта. Есть какие-то проекты, над какими-то вещами уже начал работать. Понимаю, что всю жизнь на высоком уровне выступать невозможно. Мне 31 год, и пенсия не за горами. Может, проведу ещё один бой, а может, три. Пока сам не определился, чего хочу», — добавил спортсмен.

Ранее Нурмагомедов заявил, что начал готовиться к бою с Фергюсоном.

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