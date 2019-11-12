Канадский хоккеист рассказал о главных различиях НХЛ и КХЛ

Форвард минского «Динамо» Райан Спунер считает, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нет топовых игроков.

«Главные отличия КХЛ и НХЛ? К примеру, календарь. За океаном больше матчей. Здесь более открытый хоккей, площадки шире, больше свободного льда. В НХЛ играют топовые хоккеисты, такие как Кросби и Макдэвид, а в КХЛ нет таких игроков. Это огромное отличие. Здорово, когда у тебя есть такие крутые игроки, которые творят на льду невероятные вещи», — цитирует Спунера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме матча КХЛ, а «Ак Барс» разгромил «Авангард».