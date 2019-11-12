Радионова поздравила Щербакову с выходом в финал Гран-при

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова поздравила россиянку Анну Щербакову с выходом в финал серии Гран-при сезона-2018/19.

«Хочется поздравить Аню Щербакову с выходом в финал. Все-таки это её первый взрослый сезон, а она сразу начала с двух первых мест. Это очень хороший старт для ее будущего», — цитирует Радионову Sport24.

Она также отметила, что зрителям очень интересно наблюдать за тем, как совершают четверные прыжки Щербакова и Александра Трусова.

«Казалось, они только вышли из юниоров, у них сейчас может быть трудный период. Но при этом они только усложняют свои программы», — сказала Радионова.

Щербакова одержала победы на этапах Гран-при в США и Китае и гарантировала себе участие в финале.

Ранее Радионова призналась, что не заметила возвращение прошлогодней произвольной программы на этапе Гран-при в Китае у Елизаветы Туктамышевой.