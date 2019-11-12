Радионова: не заметила, что Туктамышева вернула прошлогоднюю произвольную программу
«Я и не заметила, что она их поменяла. Музыка похожа. Могу объяснить это тем, что прошлогодняя программа уже накатанная. Они сейчас делают упор на стабильность, чтобы не отвлекаться», — цитирует Радионову Sport24.
На этапе Гран-при в Китае Туктамышева заняла третье место. Она упала при исполнении тройного акселя в короткой программе, однако чисто откатала произвольную программу.
Ранее олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что хочется танцевать время выступлений Туктамышевой.