Радионова: не заметила, что Туктамышева вернула прошлогоднюю произвольную программу

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Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова призналась, что не заметила возвращение прошлогодней произвольной программы на этапе Гран-при в Китае у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Я и не заметила, что она их поменяла. Музыка похожа. Могу объяснить это тем, что прошлогодняя программа уже накатанная. Они сейчас делают упор на стабильность, чтобы не отвлекаться», — цитирует Радионову Sport24.

На этапе Гран-при в Китае Туктамышева заняла третье место. Она упала при исполнении тройного акселя в короткой программе, однако чисто откатала произвольную программу.

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что хочется танцевать время выступлений Туктамышевой.

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