Состоялась презентация официального мяча Евро-2020

Мяч, который будет использоваться на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020, получил название Uniforia.

Дизайн мяча состоит из широких чёрных полос с размытыми краями в виде мазков кисти художника.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах на 12 стадионах. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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