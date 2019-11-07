Состоялась презентация официального мяча Евро-2020
Дизайн мяча состоит из широких чёрных полос с размытыми краями в виде мазков кисти художника.
#EURO2020@adidasFR dévoile le ballon de la phase finale #Uniforiahttps://t.co/lAF1L4Ad8t— UEFA EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020) November 6, 2019
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах на 12 стадионах. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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