Волков признался, что был огорчён из-за новости о снятии дос Сантоса с боя
- @volkov_alex
«Конечно, я огорчился. Было проделано много усилий. Но я до конца доделал тренировку и уже осознавал, что, скорее всего, найдут кого-то на замену, потому что в UFC были заинтересованы в моём поединке, а я бы согласился на любого соперника, так как уже долго не дрался», — цитирует Волкова Sport24.
На турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, россиянин сразится с бывшим игроком американского футбола Грегом Харди. У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений в MMA.
Ранее Волков рассказал, что многие американцы просят его побить Харди на турнире UFC в Москве.