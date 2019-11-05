Волков признался, что был огорчён из-за новости о снятии дос Сантоса с боя

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков признался, что был огорчён, когда узнал о снятии с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве своего изначального соперника бразильца Джуниора дос Сантоса.
Волков признался, что был огорчён из-за новости о снятии дос Сантоса с боя
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«Конечно, я огорчился. Было проделано много усилий. Но я до конца доделал тренировку и уже осознавал, что, скорее всего, найдут кого-то на замену, потому что в UFC были заинтересованы в моём поединке, а я бы согласился на любого соперника, так как уже долго не дрался», — цитирует Волкова Sport24.

На турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября, россиянин сразится с бывшим игроком американского футбола Грегом Харди. У Волкова на данный момент 30 побед и семь поражений в MMA.

Ранее Волков рассказал, что многие американцы просят его побить Харди на турнире UFC в Москве.

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