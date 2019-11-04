СМИ: Ковач обвинил четырёх футболистов «Баварии» в поражении от «Айнтрахта»

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Хорватский специалист Нико Ковач, который был недавно отправлен в отставку с поста главного тренера мюнхенской «Баварии», обвинил четырёх игроков своей бывшей команды в разгромном поражении от «Айнтрахта» (1:5) в матче десятого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Как сообщает Bild, на следующий день после игры, которая прошла 2 ноября, наставник встретился с командой. В разговоре с коллективом он указал на ошибки четырёх футболистов. По его мнению, Серж Гнабри слишком часто терял мяч, Кингсли Коман не проявлял бойцовских качеств, а Тьяго Алькантара много падал. Также он раскритиковал Жерома Боатенга за удаление.

Ковач возглавлял «Баварию» с 2018 года. Под его руководством мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.

Ковач был уволен 3 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обращалась к представителям наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

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