СМИ: Ковач обвинил четырёх футболистов «Баварии» в поражении от «Айнтрахта»
Как сообщает Bild, на следующий день после игры, которая прошла 2 ноября, наставник встретился с командой. В разговоре с коллективом он указал на ошибки четырёх футболистов. По его мнению, Серж Гнабри слишком часто терял мяч, Кингсли Коман не проявлял бойцовских качеств, а Тьяго Алькантара много падал. Также он раскритиковал Жерома Боатенга за удаление.
Ковач возглавлял «Баварию» с 2018 года. Под его руководством мюнхенская команда в прошлом сезоне стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.
Ковач был уволен 3 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Ранее сообщалось, что «Бавария» обращалась к представителям наставника «Аякса» Эрика тен Хага.