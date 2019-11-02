Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в овертайме одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, состоявшаяся в «Энтерпрайз-центре» в «Сент-Луисе», завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей забрасывали Роберт Томас, Брейден Шенн, Оскар Сундквист и Дэвид Перрон. У гостей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Сонни Милано и Оливер Бьёркстранд.

Форвард хозяев Иван Барбашёв набрал одно очко, отметившись голевой передачей. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Детройт» в НХЛ.