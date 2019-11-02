Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в овертайме одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, состоявшаяся в «Энтерпрайз-центре» в «Сент-Луисе», завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей забрасывали Роберт Томас, Брейден Шенн, Оскар Сундквист и Дэвид Перрон. У гостей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Сонни Милано и Оливер Бьёркстранд.

Форвард хозяев Иван Барбашёв набрал одно очко, отметившись голевой передачей. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Детройт» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить