СМИ: Макгрегор в суде признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во время заседания суда признал свою вину в нападении на пожилого посетителя бара в Дублине.

Об этом сообщает Irish Mirror.

Отмечается, что потерпевший, не пришедший на слушание, принял извинения Макгрегора, а также денежную компенсацию и отказался от показаний против бойца.

Суд, в свою очередь, постановил оштрафовать Макгрегора на €1000.

Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты России обвинил Макгрегора в расизме и подал заявление в прокуратуру.