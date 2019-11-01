СМИ: Макгрегор в суде признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во время заседания суда признал свою вину в нападении на пожилого посетителя бара в Дублине.
СМИ: Макгрегор в суде признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
  • РИА Новости

Об этом сообщает Irish Mirror.

Отмечается, что потерпевший, не пришедший на слушание, принял извинения Макгрегора, а также денежную компенсацию и отказался от показаний против бойца.

Суд, в свою очередь, постановил оштрафовать Макгрегора на €1000.

Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты России обвинил Макгрегора в расизме и подал заявление в прокуратуру.

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