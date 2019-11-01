СМИ: Макгрегор в суде признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
- РИА Новости
Об этом сообщает Irish Mirror.
Отмечается, что потерпевший, не пришедший на слушание, принял извинения Макгрегора, а также денежную компенсацию и отказался от показаний против бойца.
Суд, в свою очередь, постановил оштрафовать Макгрегора на €1000.
Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что член Общественной палаты России обвинил Макгрегора в расизме и подал заявление в прокуратуру.