Фигуристка Косторная поделилась мнением о Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась мнением о работе со своим тренером Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна, когда выходит на лёд, — это максимальная собранность, максимальная отдача, желание сделать своих спортсменов лучшими. А в жизни это женщина, которая пережила многое, которая справилась со всеми трудностями. Сильнее человека и духом, и физически, мне кажется, я не встречала. Любой спортсмен из нашей группы хотел бы в будущем вырасти в такого же человека, как она», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.

Она отметила, что стать одной из учениц Тутберидзе — это уже в своём роде титул, поскольку не каждый спортсмен может попасть в её группу.

«Был момент как раз до перехода к Этери Георгиевне, я никогда не была на пьедесталах крупных турниров. Мне всегда говорили: «Ты не дойдёшь туда, ты находишься за десяткой, ты — середнячок». И в тот момент я поняла, что я смогу, я хочу выигрывать. Тогда я перешла к Этери Георгиевне и доказала многим, что можно изменить всё», — добавила 16-летняя фигуристка.

Для Косторной, тренирующейся у Тутберидзе с 2017 года, сезон-2019/20 является первым на взрослом уровне, и на своём первом турнире — Finlandia Trophy — она одержала победу.

Ранее сообщалось, что Нугуманова рассказала об отношениях Медведевой с Загитовой и Тутберидзе.