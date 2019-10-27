Тейлор победил Прогрейса в финале WBSS

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Джош Тейлор победил Реджиса Прогрейса в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который прошёл в Лондоне.

Бой продлился все 12 раундов. По итогам поединка Тейлор одержал победу решением большинства судей: 114:114, 115:113, 117:112.

Шотландский боксёр стал обладателем пояса Мохаммеда Али, а также чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям Международной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF). Кроме того, победив в турнире, спортсмен заработал $10 млн.

Ранее сообщалось, что в команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым.

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