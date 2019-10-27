Тейлор победил Прогрейса в финале WBSS
Бой продлился все 12 раундов. По итогам поединка Тейлор одержал победу решением большинства судей: 114:114, 115:113, 117:112.
Шотландский боксёр стал обладателем пояса Мохаммеда Али, а также чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям Международной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF). Кроме того, победив в турнире, спортсмен заработал $10 млн.
Ранее сообщалось, что в команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым.