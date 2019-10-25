Уткин считает, что проблема ЦСКА заключается в Гинере

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал проблему московского футбольного клуба ЦСКА.

«Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Евгении Гинере. Это не просто частный — это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней всё идёт, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его мнению, та система, которая когда-то была у армейцев, уже не работает, произошла смена поколений в руководстве клуба, но с новыми сотрудниками Гинеру не очень комфортно работать.

«Все проблемы Гончаренко — в коллективе. Он ведь неплохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомлённому или переслушавшему наставлений, всё более и более раздражённому игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то всё», — говорится в тексте Уткина.

ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе H.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.