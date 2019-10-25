Пономарёв: Бабаев признал, что трансфер Гогуа — ошибка ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о защитнике армейцев Седрике Гогуа.

«Хорошо хоть перестали ставить в состав Седрика Гогуа. Я звонил Бабаеву, говорил: «Рома, ради бога, не ставьте Гогуа! Это такой дешёвый вариант». И Бабаев в разговоре со мной признал, что этот трансфер — ошибка клуба. Но это их проблемы. Я так скажу, Гогуа — не игрок высшей лиги», — цитирует Пономарёва Sport24.

Гогуа перешёл в ЦСКА 29 августа из ФК «Тамбов». На данный момент он провёл четыре матча за красно-синих и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.