Пономарёв: Бабаев признал, что трансфер Гогуа — ошибка ЦСКА

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Пономарёв: Бабаев признал, что трансфер Гогуа — ошибка ЦСКА
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«Хорошо хоть перестали ставить в состав Седрика Гогуа. Я звонил Бабаеву, говорил: «Рома, ради бога, не ставьте Гогуа! Это такой дешёвый вариант». И Бабаев в разговоре со мной признал, что этот трансфер — ошибка клуба. Но это их проблемы. Я так скажу, Гогуа — не игрок высшей лиги», — цитирует Пономарёва Sport24.

Гогуа перешёл в ЦСКА 29 августа из ФК «Тамбов». На данный момент он провёл четыре матча за красно-синих и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.

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