Экс-футболист сборной России рассказал, как Ходорковский убил льва

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал о своей поездке в Африку в 2003 году.

«Главная опасность в Африке исходила от бегемотов. Больше всего убийств, как нам сказали, тогда совершали они», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Он также вспомнил, что перед его приездом на «Чёрный континент» там был экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, у которого, по словам Сенникова, был тот же гид.

«Нам рассказывали, что Ходорковский захотел убить льва. И убил. Наверное, для этого нужно быть смелым человеком. Лично мне было бы жаль животное. Ну и на самом деле это большая опасность», — сказал Сенников.

Сенников выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год. На его счету также 26 матчей за сборную России с 2002 по 2005 год.

Ранее Сенников заявил, что занятия любовью мешают футболу.