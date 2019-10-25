Черышев рассказал о целях «Валенсии» в Лиге чемпионов

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Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев назвал цель клуба в нынешней футбольной Лиге чемпионов.
Черышев рассказал о целях «Валенсии» в Лиге чемпионов
  • © Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит. Хотелось бы добиться максимума в Лиге чемпионов. Но нам нужно ещё улучшить собственную игру», — цитирует Черышева Notimerica.

В матче третьего тура группового этапа ЛЧ «Валенсия» сыграла вничью с французским «Лиллем» со счётом 1:1. Черышев стал автором гола.

Ранее сообщалось, что Черышев забил дебютный мяч в Лиге чемпионов.

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