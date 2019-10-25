Черышев рассказал о целях «Валенсии» в Лиге чемпионов
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«Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит. Хотелось бы добиться максимума в Лиге чемпионов. Но нам нужно ещё улучшить собственную игру», — цитирует Черышева Notimerica.
В матче третьего тура группового этапа ЛЧ «Валенсия» сыграла вничью с французским «Лиллем» со счётом 1:1. Черышев стал автором гола.
Ранее сообщалось, что Черышев забил дебютный мяч в Лиге чемпионов.