Черышев рассказал о целях «Валенсии» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев назвал цель клуба в нынешней футбольной Лиге чемпионов.

«Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит. Хотелось бы добиться максимума в Лиге чемпионов. Но нам нужно ещё улучшить собственную игру», — цитирует Черышева Notimerica.

В матче третьего тура группового этапа ЛЧ «Валенсия» сыграла вничью с французским «Лиллем» со счётом 1:1. Черышев стал автором гола.

Ранее сообщалось, что Черышев забил дебютный мяч в Лиге чемпионов.