«Зенит» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче Юношеской лиги УЕФА
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Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.
«Лейпциг» забил первым. На старте первого тайма отличился Ноа Хольм. «Зенит» ответил голом Кирилла Кравцова.
Для петербургской команды это первое очко на групповой стадии. «Зенит» занимает четвёртое место. «Бенфика» и «Лион» занимают первое и второе места с шестью очками в активе, «Лейпциг», также с одним очком, — третий.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА.