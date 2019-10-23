«Зенит» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче Юношеской лиги УЕФА

Санкт-петербургский «Зенит» и немецкий «Лейпциг» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.

«Лейпциг» забил первым. На старте первого тайма отличился Ноа Хольм. «Зенит» ответил голом Кирилла Кравцова.

Для петербургской команды это первое очко на групповой стадии. «Зенит» занимает четвёртое место. «Бенфика» и «Лион» занимают первое и второе места с шестью очками в активе, «Лейпциг», также с одним очком, — третий.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА.