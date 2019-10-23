«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, победив «Бока Хуниорс» по сумме двух матчей
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Игра состоялась Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо» и закончилась в пользу хозяев — 1:0.
Единственный мяч забил Хан Карлос Уртадо.
Тем не менее в финал вышел «Ривер Плейт», так как в первой игре на своём поле он победил со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Марсело Гальярдо второй год кряду вышли в финал турнира.
В прошлом году «Ривер Плейт» стал победителем турнира, обыграв также «Боку».
Ранее гол Леандро Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор в контрольном матче.