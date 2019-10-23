«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, победив «Бока Хуниорс» по сумме двух матчей

Аргентинский «Ривер Плейт» в ответном матче в дерби уступил «Бока Хуниорс» в в 1/2 финала Кубка Либертадорес, но вышел в финал турнира.

Игра состоялась Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо» и закончилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч забил Хан Карлос Уртадо.

Тем не менее в финал вышел «Ривер Плейт», так как в первой игре на своём поле он победил со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Марсело Гальярдо второй год кряду вышли в финал турнира.

В прошлом году «Ривер Плейт» стал победителем турнира, обыграв также «Боку».

Ранее гол Леандро Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор в контрольном матче.