Во взрослую женскую сборную Литвы вызвана 13-летняя баскетболистка
- РИА Новости
13-летняя литовская баскетболистка Юсте Йоците получила вызов в национальную сборную страны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021. В первом поединке прибалтийская команда сыграет с Албанией.
Йоците стала одним из лучших игроков Евробаскета среди спортсменок до 16 лет: набирала на турнире 19,6 очка и делала 8,3 подбора в среднем за матч.
Ранее сообщалось, что школьная игровая майка Леброна Джеймса продана на аукционе за $187 500.