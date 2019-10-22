Неймар заявил, что сосредоточен на выступлениях за ПСЖ

Бразильский форвард Неймар, который пытался покинуть ПСЖ в минувшее трансферное окно, заявил, что счастлив в парижском клубе и сфокусирован на победах с ним.

«Когда ты несчастлив, то хочешь сменить обстановку, чтобы обрести себя. Да, именно это я и пытался сделать, но в итоге остался в ПСЖ. И сделаю всё возможное для клуба. Всё хорошо, я счастлив. Буду отдаваться на все 100%, чтобы принести ПСЖ победы, особенно в Лиге чемпионов. Я забивал голы в начале сезона, надеюсь, так будет и дальше», — заявил Неймар в интервью OTRO.

В текущем сезоне Неймар провёл за ПСЖ пять матчей и забил четыре гола. В настоящее время бразилец травмирован и пропустит около месяца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати.