Неймар заявил, что сосредоточен на выступлениях за ПСЖ

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Бразильский форвард Неймар, который пытался покинуть ПСЖ в минувшее трансферное окно, заявил, что счастлив в парижском клубе и сфокусирован на победах с ним.
Неймар заявил, что сосредоточен на выступлениях за ПСЖ
  • © Anthony BIBARD via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Когда ты несчастлив, то хочешь сменить обстановку, чтобы обрести себя. Да, именно это я и пытался сделать, но в итоге остался в ПСЖ. И сделаю всё возможное для клуба. Всё хорошо, я счастлив. Буду отдаваться на все 100%, чтобы принести ПСЖ победы, особенно в Лиге чемпионов. Я забивал голы в начале сезона, надеюсь, так будет и дальше», — заявил Неймар в интервью OTRO.

В текущем сезоне Неймар провёл за ПСЖ пять матчей и забил четыре гола. В настоящее время бразилец травмирован и пропустит около месяца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати.

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