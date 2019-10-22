Джордан считает, что Карри недостоин включения в Зал славы баскетбола

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан оценил вклад разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в развитие игры.

«Карри — классный игрок. Но не уровня Зала славы», — цитирует Джордана Clutch Points.

Стефен Карри является трёхкратным чемпионом НБА, дважды был назван самым ценным игроком лиги. Также ему принадлежит рекорд по количеству забитых трёхочковых бросков за сезон (402). Карри был членом состава «Голден Стейт», который установил рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате НБА — 73 в 82 матчах сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы.