Константинова о переходном возрасте: перед глазами у меня есть пример Лизы Туктамышевой

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о сложностях, которые ей приходится преодолевать в связи с переходным возрастом.
Константинова о переходном возрасте: перед глазами у меня есть пример Лизы Туктамышевой
  • РИА Новости

«У меня пубертат в самом разгаре. До этого я развивалась постепенно, поэтому сейчас тяжело справляться с изменениями в моем теле. С каждым годом всё труднее и труднее. Но перед глазами у меня есть пример Лизы Туктамышевой. У неё в карьере были и взлёты, и падения, но сейчас она всё наладила и в полном порядке. Работа и труд всё перетрут, все проблемы решаемы. Главное не сдаваться», — приводит слова Контантиновой «БИЗНЕС Online».

Она отметила, что поздний переход во взрослое катание связан не с тем что она поздно встала на коньки, а с физической готовностью.

«До прошлого сезона была не до конца готова ко взрослым соревнованиям, поэтому мы с тренером решили не спешить с переходом во взрослые. Наверное, это можно было сделать, но мы решили сосредоточиться на юниорском спорте и развиваться постепенно», — добавила 19-летняя фигуристка.

По итогам сезона-2018/19 Константинова завоевала бронзу на турнире серии «Челленджер» — Мемориал Ондрея Непелы, а также на зимней Универсиаде в Красноярске. В её активе также серебро на этапе серии Гран-при в Финляндии. На чемпионате Европы она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Ранее Константинова рассказала о своих взаимоотношениях с Татьяной Тарасовой.

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