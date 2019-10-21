Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем
«Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед». Вы идёте на войну, а они обнимаются и целуются с врагом. Футбол не слишком поменялся, а вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после матча или даже не разговаривайте с ними», — цитирует слова Кина Daily Mail.
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ.