Кин раскритиковал футболистов МЮ за приветствие соперника перед матчем

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен поведением футболистов МЮ перед стартом матча девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (1:1).

«Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед». Вы идёте на войну, а они обнимаются и целуются с врагом. Футбол не слишком поменялся, а вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после матча или даже не разговаривайте с ними», — цитирует слова Кина Daily Mail.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» ряд игроков тепло приветствовали футболистов команды соперника.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ.

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