Овечкин заявил, что думает над завершением карьеры в России

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что может провести последние годы карьеры в России.

«Я думаю о завершении карьеры в России, но сейчас все мои мысли об НХЛ. Я буду оставаться в этой лиге до тех пор, пока смогу играть на этом уровне. Я должен понимать, справляется ли моё тело с нагрузками и нет ли у меня проблем со скоростью. Павел Дацюк — отличный пример. Он почувствовал, что тело не тянет 82 игры. Для спортсменов важно думать о будущем, о том, что будет после завершения карьеры. Будешь ли ты здоровым играть со своими детьми или тебе хочется сидеть на таблетках или ещё какой-нибудь фигне ради одного года карьеры. Зачем это? Надо быть умнее», — заявил Овечкин в подкасте Break the Ice.

Российский форвард является воспитанником московского «Динамо».

Ранее Тарасенко заявил, что нацелен на повторное завоевание Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить