Овечкин заявил, что думает над завершением карьеры в России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что может провести последние годы карьеры в России.

«Я думаю о завершении карьеры в России, но сейчас все мои мысли об НХЛ. Я буду оставаться в этой лиге до тех пор, пока смогу играть на этом уровне. Я должен понимать, справляется ли моё тело с нагрузками и нет ли у меня проблем со скоростью. Павел Дацюк — отличный пример. Он почувствовал, что тело не тянет 82 игры. Для спортсменов важно думать о будущем, о том, что будет после завершения карьеры. Будешь ли ты здоровым играть со своими детьми или тебе хочется сидеть на таблетках или ещё какой-нибудь фигне ради одного года карьеры. Зачем это? Надо быть умнее», — заявил Овечкин в подкасте Break the Ice.

Российский форвард является воспитанником московского «Динамо».

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