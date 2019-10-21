Тарасенко заявил, что нацелен на повторное завоевание Кубка Стэнли

Россиянин Владимир Тарасенко, ставший чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Сент-Луис Блюз», нацелен на повторение успеха в текущем сезоне.

«Не буду обманывать, тяжело начинать чемпионат после победы. Тем более было очень короткое лето на подготовку к новому сезону. Нужно поскорее забыть эти празднования и начать готовиться к следующему Кубку Стэнли. Готовиться попасть в плей-офф и выполнить задачу на сезон. После прошлого года задача стоит такая же. Мы сохранили основной костяк, потому, может, попытаемся повторить», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Ванкуверу» в матче НХЛ.