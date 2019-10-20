Матвеев назвал ничью с «Динамо» закономерным результатом
«Первый и второй таймы мы начали плохо, пропустили первый гол. Это позволило «Динамо» сыграть больше от своего плана. Потому что соперник вышел в пять защитников, и быстрый мяч только помог осуществлять их планы. Результат закономерен: была тяжёлая игра после перерыва. Я рад, что первый поединок коллеги завершился хорошим результатом», — сказал Матвеев после матча.
Также тренер «Краснодара» добавил, что торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Льва Яшина, несколько отвлекали от матча, однако это не может быть оправданием результата, так как обе команды были задействованы в этих чествованиях.
Ранее Новиков заявил, что для него набранные очки сейчас важнее, чем красивая игра.