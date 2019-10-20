Матвеев назвал ничью с «Динамо» закономерным результатом

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

«Первый и второй таймы мы начали плохо, пропустили первый гол. Это позволило «Динамо» сыграть больше от своего плана. Потому что соперник вышел в пять защитников, и быстрый мяч только помог осуществлять их планы. Результат закономерен: была тяжёлая игра после перерыва. Я рад, что первый поединок коллеги завершился хорошим результатом», — сказал Матвеев после матча.

Также тренер «Краснодара» добавил, что торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Льва Яшина, несколько отвлекали от матча, однако это не может быть оправданием результата, так как обе команды были задействованы в этих чествованиях.

Ранее Новиков заявил, что для него набранные очки сейчас важнее, чем красивая игра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить