Матвеев назвал ничью с «Динамо» закономерным результатом

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

«Первый и второй таймы мы начали плохо, пропустили первый гол. Это позволило «Динамо» сыграть больше от своего плана. Потому что соперник вышел в пять защитников, и быстрый мяч только помог осуществлять их планы. Результат закономерен: была тяжёлая игра после перерыва. Я рад, что первый поединок коллеги завершился хорошим результатом», — сказал Матвеев после матча.

Также тренер «Краснодара» добавил, что торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию Льва Яшина, несколько отвлекали от матча, однако это не может быть оправданием результата, так как обе команды были задействованы в этих чествованиях.

Ранее Новиков заявил, что для него набранные очки сейчас важнее, чем красивая игра.