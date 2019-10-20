Бывшая российская биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Сербии

Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, которая также выступала за Южную Корею, продолжит карьеру в национальной команде Сербии.

«Екатерина решила выступать за сборную Сербии. Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией», — цитирует Вукадина ТАСС.

По его словам, переход Аввакумовой теперь зависит от решения Международного союза биатлонистов (IBU), который должен рассмотреть запрос в ближайшее время.

В 2015 году Аввакумова стала серебряной призёркой Универсиады и чемпионкой мира по летнему биатлону, а в 2017-м начала выступать за Южную Корею. После Олимпиады в Пхёнчхане она завершила выступление за азиатскую команду.

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