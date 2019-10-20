Алиев объяснил, почему не смог занять второе место на Skate America

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Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что его выбила из колеи ошибка в произвольной программе на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

«Ошибка в четверном лутце меня на самом деле немножко выбила из колеи, потому что я совершенно не ожидал, что сорву этот прыжок и сделаю бабочку», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

По его словам, он немного потерял концентрацию при выполнении лутца, но в остальном хорошо исполнил первую половину программы.

«Обидно за тройной аксель — бабочку. Потому что именно эта ошибка лишила меня второго места», — сказал Алиев.

Ранее Алиев завоевал бронзу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

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