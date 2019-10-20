Российский форвард Афанасьев подписал контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»

Короткая ссылка
Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» заключил контракт с 18-летним российским нападающим Егором Афанасьевым.

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с россиянином подписан на три сезона.

На прошлом драфте Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» под общим 45-м номером.  

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить