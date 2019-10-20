Российский форвард Афанасьев подписал контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» заключил контракт с 18-летним российским нападающим Егором Афанасьевым.

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт с россиянином подписан на три сезона.

На прошлом драфте Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» под общим 45-м номером.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ.